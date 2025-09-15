Diabete, al via la terapia con Teplizumab al Policlinico di Messina

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina è entrata tra i primi quattro centri italiani ad avviare la somministrazione del Teplizumab negli adulti. Si tratta di un anticorpo monoclonale anti-CD3, approvato dalla Food and Drug Administration nel 2022 e attualmente disponibile in Italia per uso compassionevole. Il farmaco è in fase di valutazione da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali e dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Il trattamento è destinato a pazienti che presentano almeno due autoanticorpi per il diabete e una condizione di disglicemia, con l’obiettivo di rallentare in maniera significativa l’esordio del diabete di tipo 1. La terapia prevede infusioni endovenose giornaliere per quattordici giorni consecutivi, con dosaggi personalizzati in base alla corporatura del paziente.

L’infusione è stata realizzata dal team della UOS di Diabetologia diretto dalla professoressa Giuseppina Russo, ordinario di Medicina Interna dell’Università di Messina. La specialista ha evidenziato che “l’intento è quello di estendere questa esperienza anche grazie all’approvazione di un PDTA che, prevedendo tutte le figure necessarie, favorisca l’attuazione di un percorso tracciato: dallo screening, al trattamento e al monitoraggio”.

L’avvio della terapia è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra più unità operative, tra cui Medicina Interna, Endocrinologia, Diabetologia Pediatrica, Farmacia, UFA, Laboratorio Centralizzato, Comitato Etico e Direzione Aziendale.

Il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito ha sottolineato che “la nostra azienda ha le potenzialità per proporsi come centro di riferimento regionale, prevedendo anche l’istituzione di un nuovo percorso di immunodiabetologia e favorendo approcci di cura e monitoraggio con l’ausilio della telemedicina”.

