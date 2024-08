Controlli della Polizia su imbarcazioni: previste severe sanzioni

Nel corso dello scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha effettuato controlli mirati per verificare lo stato psicofisico di chiunque assumesse il comando di un’imbarcazione. L’operazione, condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impiegando anche moto d’acqua, ha coinvolto la Squadra Volanti e l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Catania. È una delle prime volte in Italia che viene attivato un servizio specifico per prevenire e reprimere l’uso di alcol e sostanze stupefacenti da parte di chi guida imbarcazioni.

Il servizio, organizzato presso il porto di Ognina durante la giornata di San Lorenzo, ha permesso di controllare 28 unità da diporto. I responsabili delle imbarcazioni sono stati sottoposti a controlli per accertare un possibile stato di ebbrezza. In alcuni casi, con la presenza dei medici della Polizia di Stato, è stato effettuato anche il drug test. Sebbene nessuno sia risultato positivo ai test, sono state riscontrate diverse infrazioni al codice della navigazione, principalmente riguardanti il mancato rispetto della distanza dalla costa sia durante la navigazione che durante l’ancoraggio.

Durante i controlli sono state ispezionate 77 persone a bordo delle imbarcazioni. Tra queste, alcune già sottoposte a misure di prevenzione disposte dal Questore di Catania, erano accompagnate da pregiudicati e soggetti considerati pericolosi. Per tali violazioni, è stata segnalata l’infrazione alla Divisione Anticrimine della Questura di Catania, che procederà con l’aggravamento delle misure di prevenzione.

Secondo la normativa vigente, le sanzioni possono essere molto severe non solo per chi guida l’imbarcazione, ma anche per chi detiene il comando senza partecipare attivamente alla conduzione. È infatti responsabilità del comandante essere in grado di prestare soccorso in ogni momento sia ai passeggeri a bordo che ad altri diportisti in caso di emergenza. Le sanzioni sono proporzionate al livello di tasso alcolemico riscontrato, con severe pene anche per chi rifiuta di sottoporsi ai controlli per l’uso di alcol o droghe.

Nei prossimi giorni, le forze dell’ordine proseguiranno con i controlli, in particolare lungo la fascia costiera, in previsione del Ferragosto, con l’obiettivo di prevenire incidenti causati da persone sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti alla guida di imbarcazioni.

