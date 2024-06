Semifinali Coppa Italia Puntocuore emozionanti a Messina

La Coppa Italia Puntocuore ha nuovamente dimostrato quanto il Beach Soccer Lega Nazionale Dilettanti sia uno sport imprevedibile, capace di cambiare le sorti di una partita in un istante. I Quarti di Finale, disputati presso il Beach Stadium Torre Faro di Messina, hanno confermato il fascino estivo di questo sport. Le semifinali vedranno in campo Città di Milano, Farmaè Viareggio, Catania FC e Domusbet.tv Catania, mentre Alsa Lab Napoli, FVG, Lenergy Pisa e Happy Car Samb hanno sfiorato il passaggio del turno.

Oggi, a partire dalle 9:30, avranno luogo le sei semifinali per determinare i piazzamenti dal quinto al sedicesimo posto. Le due semifinali principali, Farmaè Viareggio-Catania FC e Città di Milano-Domusbet.tv Catania, si giocheranno rispettivamente alle 20:00 e alle 21:15.

Alle 21:15 si affronteranno Città di Milano e Domusbet.tv Catania, riproponendo la semifinale dello scorso anno vinta dai catanesi per 4-0. Il club meneghino, di recente costituzione, ha sempre perso contro il Catania nei precedenti del 2023. Milano, comunque, continua a scrivere la sua storia nel beach soccer, mentre per Catania sarebbe la quattordicesima finale di Coppa Italia in caso di vittoria.

Alle 20:00 si sfideranno Farmaè Viareggio e Catania FC. Nonostante i precedenti sfavorevoli, Viareggio ha vinto sei volte tra il 2014 e il 2022, ma sempre con l’ex Canalicchio, ora Catania. L’ultima edizione ha visto i catanesi trionfare sui bianconeri. In caso di vittoria del Catania, sarebbe un evento storico, mentre per Viareggio rappresenterebbe il ritorno in finale dopo sei stagioni, l’ultima delle quali risale al 2017.

Resoconto dei Quarti di Finale

Domusbet.tv Catania-Happy Car Samb 3-1

La Domusbet.tv Catania ha sconfitto l’Happy Car Samb per l’undicesima volta in sedici incontri. La partita, nonostante le difficoltà, ha visto prevalere gli etnei con un risultato finale di 3-1. Caique, con quattro reti in due partite, si è rivelato decisivo, così come Josep Jr e Catarino. Raphael è stato il trascinatore per la Samb.

Città di Milano-Alsa Lab Napoli 2-1

Città di Milano ha battuto Alsa Lab Napoli per 2-1, confermando la sua imbattibilità nelle semifinali di Coppa Italia dall’approdo nella massima serie. Savarese e Samuele Sassari hanno segnato per i rossoneri, mentre Lucao ha realizzato l’unica rete per Napoli. Gli sforzi dei partenopei nel terzo tempo, incluso un rigore fallito, non sono bastati.

Farmaè Viareggio-FVG 6-5

Viareggio ha superato FVG in una partita combattuta, aggiudicandosi la nona semifinale nella storia del team bianconero. Le doppiette di Gori e Ze Lucas sono state decisive. Nonostante gli sforzi di FVG, che ha segnato con Elliott, Spaccarotella, Hodel e Siriaci, Viareggio ha avuto la meglio con un gol finale di Ze Lucas.

Lenergy Pisa-Catania FC 1-4

Catania FC ha battuto Lenergy Pisa per 4-1, qualificandosi per la seconda volta alle semifinali di Coppa Italia. I catanesi hanno rotto il sortilegio delle sei sconfitte precedenti contro Pisa grazie ai gol dei plurimedagliati Eudin, Camillo Augusto, Jordan e Bruno Xavier. Paulinho ha segnato l’unica rete per Pisa.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo