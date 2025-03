Renzi fa tappa a Messina “Si al ponte ma…” e presenta il libro “L’Influencer”

In occasione della presentazione del suo ultimo libro “L’Influencer”, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha fatto tappa a Messina, affiancato dalla senatrice messinese di Italia Viva Dafne Musolino. Durante l’incontro con i sostenitori, Renzi ha affrontato anche il tema del Ponte sullo Stretto di Messina, ribadendo la sua posizione favorevole all’opera, purché sia realizzata con criteri specifici e risorse dedicate.

“Ho sempre detto che il Ponte sullo Stretto è un’idea molto interessante se è un progetto che unisce Sicilia e Calabria, ma soprattutto se rappresenta un’opera di eccellenza architettonica, un simbolo globale in grado di attirare turismo”, ha affermato. Tuttavia, ha espresso una ferma contrarietà all’eventualità di finanziare l’infrastruttura utilizzando i fondi FSC, destinati alle due regioni meridionali. “Se per fare il Ponte si tolgono i soldi dei fondi FSC alla Sicilia e alla Calabria, è di nuovo un’operazione da influencer. Il Ponte va bene se si utilizzano risorse ad hoc, se sono risorse tolte ai siciliani e ai calabresi a me sembra una follia”, ha dichiarato.

Renzi ha poi illustrato i contenuti del libro, definendolo un’analisi critica del metodo comunicativo del governo in carica. “Il libro parla dell’influencer, dice che il governo Meloni non governa, comunica e fa propaganda”, ha spiegato.

Ha fatto riferimento in particolare al decreto legge sulle liste d’attesa, approvato nonostante il voto contrario di Italia Viva, ritenuto insufficiente a risolvere criticità come quella emersa a Mazara del Vallo, dove 206 referti destinati a pazienti oncologici sono rimasti fermi per otto mesi. “Solo la coraggiosa denuncia di una professoressa ha fatto scoppiare lo scandalo”, ha aggiunto.

