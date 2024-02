Rapina a Sant’Agata Militello: aggressore individuato e arrestato

A Sant’Agata di Militello, il 6 febbraio, è stata perpetrata una rapina a danno di un passante, portando l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. La vittima, nonostante le sue minorazioni fisiche, è riuscita a fornire dettagli sui fatti, indicando luogo e ora dell’accaduto e segnalando la sottrazione violenta di una somma superiore ai 300 euro.

Il rapinatore, un quarantenne tunisino residente nella città, ha preso di mira la vittima poco dopo che quest’ultima aveva prelevato denaro da un bancomat locale. Dopo averla malmenata, l’ha trascinata in una via poco frequentata, dove ha perpetrato il furto. Solo grazie alla resistenza della vittima, il bottino non è stato consistente.

Grazie a un’indagine rapida, è stato possibile individuare e identificare il presunto responsabile della rapina, segnalando prontamente il caso alla Procura della Repubblica di Patti. Il Gip presso il Tribunale competente ha accolto le prove presentate e ha emesso il provvedimento richiesto.

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari, con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, e gli è stato vietato di allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione.

