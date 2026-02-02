Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 2 all’8 febbraio

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha programmato la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità e delle soste irregolari lungo le principali arterie cittadine. Le attività, finalizzate alla prevenzione dei sinistri stradali, saranno svolte da lunedì 2 febbraio a domenica 8 febbraio 2026 mediante l’impiego di autovelox e del dispositivo Scout.

I controlli della velocità con autovelox interesseranno tratti della S.S. 114 nei territori di Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina, oltre alla S.S. 113 nelle zone di San Saba, Spartà e Mortelle. Le verifiche si estenderanno anche a Via Circuito Torre Faro, a Via Consolare Pompea e a Viale Giostra, nel tratto compreso tra via San Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente, il dispositivo Scout sarà utilizzato per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta. Le operazioni sono previste lungo Corso Cavour, Corso Garibaldi, Via Cesare Battisti, Viale Boccetta, Via Consolato del Mare, Via Argentieri e Via XXIV Maggio, oltre che nell’area pedonale di Piazza Duomo.

Il Comando della Polizia municipale richiama l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti uno dei principali fattori che incidono sulla gravità degli incidenti stradali. Viene inoltre ribadito l’invito a osservare le norme relative alla sosta, con particolare riferimento alle soste in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

