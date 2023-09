Schifani e Falcone: incontro con categorie produttive siciliane

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, hanno partecipato a un incontro di notevole rilevanza a Palazzo d’Orleans. Nell’ambito di questa importante riunione, i rappresentanti del settore produttivo regionale, tra cui Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Ance, Cna, Confesercenti, Confcooperative, Claai, Unci, Lega nazionale cooperative e Assoesercenti, hanno discusso delle strategie per stimolare la crescita e rafforzare la competitività delle aziende siciliane.

Il vertice, caratterizzato da un’atmosfera di apertura e collaborazione, rientra nella strategia di ascolto e confronto promossa dal governo regionale per comprendere le esigenze delle diverse categorie. Il focus principale è stato posto sulle linee guida per la preparazione della Legge di Stabilità 2024 e del Bilancio 2024-26.

Durante l’incontro, il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza dell’impegno congiunto tra il settore pubblico e privato nell’affrontare le sfide economiche della Sicilia. Ha evidenziato il vasto potenziale economico dell’isola e l’obbligo di sfruttarlo per il bene di tutti i siciliani. Il governo regionale si è dichiarato pronto a creare un ambiente favorevole agli investimenti, promuovere l’innovazione e migliorare l’accesso alle risorse per le imprese locali.

L’assessore Falcone ha condiviso la medesima visione, mettendo l’accento sull’obiettivo di stimolare una crescita economica sostenibile. Ha proposto una serie di iniziative, tra cui incentivi, investimenti mirati alle infrastrutture e programmi di formazione qualificata per migliorare la competitività delle aziende locali e creare nuove opportunità di lavoro. Ha esultato per l’apertura dimostrata dalle principali categorie produttive nel collaborare per sviluppare soluzioni concrete.

Il governo siciliano sembra essere sulla giusta strada, lavorando in sinergia con il settore produttivo per il bene della regione.

© Riproduzione riservata.