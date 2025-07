“Con Maria, pellegrini di speranza”: arte e fede ad Aci San Filippo

Sabato 19 luglio la comunità di Aci San Filippo ha partecipato all’evento “Con Maria, pellegrini di speranza”, ospitato nella Basilica di San Filippo di Agira. Ispirato alla Bolla d’indizione del Giubileo Spes non confundit di Papa Francesco, l’incontro è iniziato con il Santo Rosario e la concelebrazione della Santa Messa alla presenza del Cardinale Romeo. Successivamente Salvo Schillaci ha moderato un dibattito culturale e catechetico dedicato alla speranza cristiana raccontata attraverso l’immagine di Maria.

Don Roberto Strano ha evidenziato l’essenza dell’iniziativa: “La bellezza dell’arte diventa qui non semplice ornamento, ma vera via alla fede, un segno che educa il cuore e apre all’incontro con Dio”. Il momento centrale ha riguardato la presentazione della tela “pellegrina” realizzata da Massimiliano Ferragina, artista di fama nazionale, concepita per un tour giubilare in diverse diocesi e musei.

Ferragina, teologo e docente di origini calabresi, ha illustrato la genesi dell’opera: “Ho cercato di restituire il volto di Maria non come semplice icona tradizionale, ma come donna viva, madre della speranza, avvolta dalla luce”. A conclusione Irene Tosto della Pro Loco di Aci San Filippo ha sottolineato l’importanza di promuovere eventi che integrino spiritualità e cultura sul territorio, valorizzando l’arte sacra contemporanea come strumento di evangelizzazione.

