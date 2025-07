Marijuana nel terrazzo, arrestato 19enne col pollice verde a Biancavilla

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, durante un servizio di pattugliamento nei pressi della circonvallazione di Biancavilla, hanno individuato sul terrazzo di un edificio quattordici vasi contenenti piantine identiche alla Cannabis sativa. Per accertarne la natura, gli operatori hanno richiesto l’accesso all’abitazione, aperta dalla madre del sospettato, un ragazzo di 19 anni residente a Biancavilla.

La verifica sul tetto ha confermato la presenza delle piante, insieme a terriccio e fertilizzanti, indicatori di una coltivazione curata. Successivamente gli agenti hanno esteso il controllo ai locali interni, rinvenendo nella camera del giovane una boccia con 2,8 grammi di marijuana, diversi semi per un peso complessivo di poco superiore a 14 grammi, un bilancino di precisione e la somma di 450 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

“Nessuno in famiglia era a conoscenza della mia attività illecita”, ha dichiarato il 19enne, già censito per reati analoghi. Altri quattro contenitori in vetro, privi di materiale ma intrisi di residui di sostanza, hanno confermato la ripetitività della produzione domestica.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in Commissariato ad Adrano per gli adempimenti di rito. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, conclusasi con la conferma dell’arresto.

