Commissario Ue alla Difesa, Falcone esprime soddisfazione

Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia e vice capo delegazione del gruppo PPE al Parlamento europeo, ha accolto positivamente la proposta avanzata da Ursula Von der Leyen riguardo alla creazione di un Commissario europeo per la Difesa. Falcone ha dichiarato che tale proposta rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione e cooperazione tra i 27 Stati membri dell’Unione Europea. Secondo Falcone, questa innovazione risponde a una lunga aspirazione del PPE e di Forza Italia, ribadita anche dal presidente Silvio Berlusconi in passato.

L’eurodeputato ha sottolineato come l’istituzione di un Commissario alla Difesa possa rafforzare l’Europa, rendendola più autorevole e capace di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini europei. Questo, ha precisato Falcone, è in linea con gli impegni assunti in campagna elettorale e rappresenta uno degli obiettivi principali per il prossimo quinquennio. Falcone ha inoltre evidenziato che il gruppo PPE sta lavorando per promuovere una cooperazione senza precedenti in materia di difesa, in stretta collaborazione con la NATO, considerata un riferimento strategico fondamentale.

Il nuovo Commissario alla Difesa avrà il compito di coordinare gli sforzi europei in materia di sicurezza, assicurando una risposta efficace alle sfide geopolitiche e alle minacce alla libertà. Questo approccio organico e unitario dovrebbe facilitare una gestione più integrata e coesa delle questioni di sicurezza all’interno dell’Unione Europea, secondo quanto espresso dall’eurodeputato.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo