Bocciati tre ospedali siciliani: un duro colpo per la Sanità Regionale

Antonio De Luca (M5S): “Da Agenas una sonora bocciatura per la sanità siciliana: non ci sorprende, bastava chiedere alla gente”.

Governo Musumeci responsabile del disastro ospedaliero.



Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars e membro della commissione Salute, ha espresso il suo disappunto riguardo alla recente bocciatura da parte di Agenas di tre importanti strutture sanitarie siciliane. Secondo i risultati emersi dall’analisi di Agenas, su un totale di 53 ospedali italiani, ben 12 sono stati giudicati con performance insufficienti, di cui 3 sono situati in Sicilia: gli Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, l’Ospedale Civico di Palermo e l’Ospedale Cannizzaro di Catania.

De Luca non si è mostrato sorpreso da questa notizia, affermando che bastava chiedere alle persone per rendersi conto della scarsa qualità dei servizi ospedalieri nella regione. Ha inoltre precisato che la responsabilità di tali risultati non deve ricadere sul personale medico e infermieristico, ai quali va il merito di gestire una situazione complessa, ma sul governo di centrodestra, in particolare l’amministrazione Musumeci.

Il capogruppo del M5S ha affermato che non crede che la situazione sia migliorata sotto la gestione Schifani, anzi, sospetta che si sia addirittura aggravata. Secondo quanto emerso durante le discussioni in commissione, i pazienti sono costretti sempre più spesso a pagare per le prestazioni anche presso strutture convenzionate, le liste di attesa si allungano e il personale medico risulta insufficiente. De Luca ha dichiarato che è ormai passato più di mezzo anno dall’insediamento di Schifani a Palazzo d’Orleans e che è giunto il momento di richiedere spiegazioni e soluzioni per questa situazione di collasso.

