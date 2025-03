Politico dedica copertina e reportage alla figura di Giuseppe Antoci

Il settimanale Politico, noto per la sua attenzione agli affari europei, ha riservato la copertina e un approfondito articolo alla figura di Giuseppe Antoci, attuale europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Parco dei Nebrodi. Il reportage, curato da Elena Giordano e Alessandro Ford, ripercorre il percorso politico e umano di Antoci, originario di Santo Stefano di Camastra, comune siciliano della provincia di Messina, noto per la tradizione ceramica.

Il profilo tracciato da Politico lo presenta come un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata. “Antoci, considerato un eroe popolare in Italia per il suo attivismo antimafia – scrive il giornale – è abituato ad affrontare le attività mafiose nel suo Paese e a sfidarne i rischi”. Il settimanale ricorda la campagna che Antoci ha condotto per rafforzare i controlli sui sussidi agricoli europei, ostacolando tentativi mafiosi di appropriazione indebita.

L’articolo evidenzia il suo attuale impegno nel Parlamento Europeo, dove l’obiettivo è estendere quelle misure a livello continentale, per contrastare il riciclaggio e le infiltrazioni criminali. La narrazione si completa con il racconto delle attività svolte in Italia, soprattutto tra scuole e università, dove Antoci incontra i giovani, definiti “la sua famiglia”.

Durante un incontro con studenti a Gela, città simbolo della presenza mafiosa in Sicilia, la riflessione della giornalista Giordano emerge in una domanda ricorrente: “Può un portabandiera essere più importante di un soldato?”. La risposta, nelle parole dello stesso Antoci, è carica di consapevolezza: “Chi sarei stato se avessi rinunciato? Mi sarei sentito davvero sporco per il resto della mia vita”.

