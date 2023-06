Convegno “Studio et ingenio”: omaggio al prof. Gioacchino La Torre

Convegno “Studio et ingenio” in memoria del prof. Gioacchino Francesco La Torre. Presentati volumi dedicati e tracciate sessioni sulla ricerca archeologica. Riconoscimento al prof. La Torre per il suo contributo all’Università e alla didattica.

Si è inaugurato il convegno “Studio et ingenio” in ricordo del prof. Gioacchino Francesco La Torre presso l’Aula Magna del Rettorato. Durante la prima giornata, il Rettore Salvatore Cuzzocrea e il Direttore del Dipartimento DiCAM, Giuseppe Giordano, hanno aperto i lavori. Inoltre, sono stati presentati due volumi dedicati all’Archeologia Classica e alla memoria di Francesco. Il convegno prevede sei sessioni, tra cui una sulla ricerca archeologica del prof. La Torre in Grecia.

Il Rettore ha sottolineato l’importanza della figura del prof. La Torre e l’immagine scelta per la locandina del convegno che lo ritrae in contatto con la natura. Ha annunciato l’intitolazione dell’edificio del rinnovato Dipartimento DiCAM a Gioacchino, evidenziando la sua volontà di cambiare la didattica e il suo attaccamento all’Università.

Il prof. Giordano ha espresso la sua soddisfazione per la ristrutturazione del DiCAM e l’intitolazione dell’edificio al prof. La Torre. Ha ricordato il loro incontro nel 2001 e i 21 anni di cambiamenti nell’approccio e nella didattica universitaria. Ha elogiato il prof. La Torre come un maestro eccellente e promotore della scuola di archeologia a Messina.

Il convegno, che continua anche nella giornata successiva, vede la partecipazione di colleghi, studiosi e amici del prof. La Torre, che intendono onorarne la memoria attraverso le giornate di studio.

