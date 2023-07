Convocazione compagnie aeree: la battaglia contro il caro voli

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, apprezza la convocazione delle compagnie aeree da parte del ministero delle Imprese per affrontare il caro-prezzi dei voli. Schifani sottolinea l’importanza di politiche dei prezzi sagge ed oneste.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con favore la decisione del ministero delle Imprese di convocare i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano sulle tratte nazionali per discutere della questione del caro-prezzi dei biglietti. Schifani ha sottolineato che questa iniziativa era più che doverosa, considerando la lotta intrapresa contro il caro voli, che ha portato a numerosi ricorsi all’Antitrust denunciando presunte intese illecite tra le compagnie aeree a scapito dei passeggeri.

Il presidente della Regione ha dichiarato: “La nostra battaglia sul caro voli continua, e questa convocazione rappresenta un passo importante. Era necessario che le istituzioni governative intervenissero per accertare eventuali anomalie, sindacarle e porvi fine. È fondamentale evitare che i cittadini subiscano vessazioni ingiuste ed inaccettabili”. Schifani ha evidenziato il risultato positivo ottenuto sulle tratte Palermo-Roma, Catania-Milano grazie all’ingresso di Aeroitalia come terzo vettore, che ha portato a una significativa riduzione dei costi dei biglietti. Questo dimostra, secondo il presidente, che politiche dei prezzi sagge ed oneste possono essere adottate per il beneficio dei passeggeri.

L’incontro tra i rappresentanti delle compagnie aeree e il garante per la sorveglianza dei prezzi è previsto per martedì 4 luglio. Si auspica che questa convocazione porti a un’analisi approfondita della situazione e a soluzioni concrete per contrastare il caro-prezzi dei voli sulle tratte nazionali. La battaglia per garantire tariffe più accessibili e trasparenti per i passeggeri continua, e il governo si impegna a perseguire politiche volte a garantire prezzi equi e convenienti nel settore dell’aviazione.

© Riproduzione riservata.