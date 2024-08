Ferito un Carabinieri in una sparatoria a Giarre, arrestato 50enne

Un episodio di violenza si è verificato ieri sera a Giarre, dove un 50enne di Linguaglossa, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dopo una sparatoria avvenuta presso un chiosco bar situato nel quartiere Trepunti. L’arrestato, già agli arresti domiciliari, aveva aggredito il proprietario del chiosco insieme ai familiari, alimentando vecchie rancorose. La vicenda si è intensificata quando, dopo aver abbandonato il luogo poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, l’uomo è ritornato a bordo della sua auto e ha aperto il fuoco contro i militari e i presenti. Durante l’attacco, un Vice Brigadiere della Sezione Radiomobile di Giarre ha subito una ferita superficiale alla testa.

L’aggressore ha tentato di fuggire dopo aver sparato undici colpi, ma le immediate indagini hanno portato all’individuazione e all’arresto dell’uomo. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e hanno portato alla scoperta dell’auto dell’aggressore nelle campagne vicine alla sua abitazione. L’arrestato è stato infine catturato alle ore 07:00 di questa mattina da una squadra dei Carabinieri della Sezione Operativa di Giarre, coadiuvata da unità di Randazzo, che lo hanno sorpreso mentre tentava di recuperare l’auto abbandonata. Le indagini continuano per rintracciare l’arma utilizzata durante l’attacco.

