Lite in famiglia a Messina, 49enne arrestata per tentato omicidio

Nel corso della serata di Natale, in un’abitazione situata nella zona nord di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno proceduto all’arresto di una donna di 49 anni, ritenuta responsabile del reato di tentato omicidio ai danni del coniuge. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione del personale sanitario del 118, giunto nell’abitazione per prestare soccorso all’uomo ferito.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo della Compagnia e della Stazione di Faro Superiore, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Dalle prime verifiche è emerso che, poco prima dell’arrivo dei soccorsi, tra i coniugi si sarebbe verificata una lite. Nel corso del diverbio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe colpito il marito con un coltello da cucina.

La ricostruzione iniziale dei fatti ha consentito ai Carabinieri di individuare e sequestrare l’arma utilizzata nell’aggressione. Alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza, la 49enne è stata arrestata in flagranza di reato e successivamente condotta presso il carcere di Messina, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

L’uomo ferito è stato invece trasportato presso l’Ospedale Papardo, dove risulta ricoverato per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono attualmente oggetto di monitoraggio da parte del personale sanitario.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e definire le responsabilità connesse all’episodio.

