Meteo Sicilia, WeekEnd all’insegna del sole e della stabilità

Le condizioni meteorologiche previste per il fine settimana indicano una situazione di stabilità atmosferica in Sicilia, favorita dalla presenza di un campo di alta pressione. Nella giornata di sabato, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. In particolare, lungo il litorale tirrenico e sull’Appennino il cielo resterà prevalentemente sgombro da nubi, con possibili addensamenti in serata. Situazione analoga anche sul litorale ionico, su quello meridionale e nelle aree interne, dove il tempo si manterrà stabile per l’intero arco della giornata. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, mantenendosi costanti nella direzione. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4400 metri. I mari saranno mossi: Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia.

Per domenica, il quadro meteorologico rimarrà invariato. Il cielo si presenterà generalmente sereno o con scarsa nuvolosità sul litorale tirrenico, litorale meridionale, l’Appennino e le zone interne. Anche sul versante ionico il tempo si manterrà stabile, con la possibilità di lievi addensamenti serali. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, in progressiva attenuazione e rotazione da nord-est. Lo zero termico rimarrà stabile a circa 4400 metri. I mari si presenteranno mossi nel Basso Tirreno e nel Canale di Sicilia, mentre il Mare di Sicilia sarà in progressivo calo da mosso a poco mosso.

Le previsioni indicano tuttavia un cambiamento nel fine settimana successivo, con l’arrivo di un impulso atlantico che potrebbe determinare instabilità diffusa, associata a rovesci e temporali, in particolare nella giornata di sabato, accompagnata da una diminuzione delle temperature. – Fonte 3Bmeteo.

