Sanità digitale, Trapani accelera sul Fascicolo elettronico

All’ASP Trapani prende avvio il percorso di formazione dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, promosso in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani. L’iniziativa è rivolta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai professionisti delle strutture private autorizzate e accreditate e, in una fase successiva, ai farmacisti. L’obiettivo è favorire l’adozione omogenea dello strumento digitale su tutto il territorio provinciale.

Il progetto si inserisce nell’attuazione del decreto assessoriale n. 1160 del 28 ottobre 2025, emanato dall’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, che ha fissato in 30 giorni il termine per la stipula degli accordi tra Aziende sanitarie e Ordini professionali. In questo quadro, l’ASP Trapani ha formalizzato il 28 novembre 2025 una convenzione con l’Ordine provinciale dei medici.

Per supportare il percorso formativo, l’Azienda sanitaria ha acquisito una piattaforma di formazione a distanza, accessibile con credenziali personali, che affiancherà incontri in presenza programmati nella fase iniziale. I contenuti sono strutturati in base ai profili professionali e riguardano la compilazione e la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Per i farmacisti è prevista una sezione specifica dedicata al dossier farmaceutico, funzionale al monitoraggio della dispensazione dei medicinali e dell’aderenza terapeutica.

Il percorso formativo dovrà concludersi entro il 30 maggio 2026. A partire da tale data, i medici di famiglia saranno tenuti a caricare il profilo sanitario sintetico di ciascun assistito, nel rispetto delle norme sulla privacy e previo consenso dell’interessato. Attualmente nel fascicolo confluiscono lettere di dimissione, rapporti di pronto soccorso e referti. Al progetto hanno preso parte anche le organizzazioni sindacali dei medici, coinvolte nella fase di pianificazione. Parallelamente è prevista una campagna informativa rivolta ai cittadini per l’accesso al proprio fascicolo sanitario.

👁 Articolo letto 295 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.