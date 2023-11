Previsioni Meteo: nubi sparse e schiarite su litorali

Il fenomeno meteorologico previsto per mercoledì evidenzia una diminuzione della pressione atmosferica, che porterà a un incremento dell’umidità. Questa variazione climatica comporterà un’accelerazione nel processo di formazione delle nubi, le quali, a partire dal pomeriggio, renderanno il cielo particolarmente nuvoloso. Analizzando in dettaglio, le regioni del litorale tirrenico e ionico, nonché le aree appenniniche, sperimentano una condizione di cielo variabile, caratterizzata dalla presenza di nubi sparse intervallate da momenti di sereno per l’intera giornata.

In contrasto, il litorale meridionale inizia con una situazione simile di nubi sparse e schiarite, ma si evolve progressivamente verso una copertura nuvolosa più densa. Questa transizione culmina in serata con l’arrivo di piogge leggere. Le zone interne, invece, mostrano una tendenza serale all’intensificazione della nuvolosità, passando da cieli parzialmente nuvolosi a molto nuvolosi.

In merito ai venti, si osserva una prevalenza di correnti deboli di direzione meridionale, in fase di graduale attenuazione. L’altitudine a cui si mantiene lo zero termico si attesta intorno ai 3700 metri. Per quanto riguarda le condizioni marine, il Basso Tirreno varia da uno stato quasi calmo a mosso; il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia presentano invece uno stato generalmente mosso. – Fonte 3Bmeteo.

