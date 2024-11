Cede viadotto, Anas sotto accusa: richieste condanne per 3 dirigenti

La Procura di Palermo ha avanzato una richiesta di condanna a quattro anni per Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, società incaricata della costruzione del Ponte sullo Stretto. L’accusa principale ruota attorno all’apertura del viadotto Scorciavacche sulla statale Palermo-Agrigento senza il dovuto collaudo, una decisione che, secondo l’accusa, avrebbe permesso di ottenere premi di produzione. In tale contesto, il viadotto, realizzato su un terreno ritenuto instabile, ha subito un cedimento strutturale a meno di un mese dalla sua inaugurazione nel 2014. Fortunatamente, il crollo non ha causato feriti.

Oltre a Ciucci, la Procura ha chiesto pene per altri due dirigenti Anas: Stefano Liani e Michele Vigna, rispettivamente di tre anni e tre mesi e mezzo di reclusione. Entrambi, assieme a Ciucci, sono accusati di induzione a dare o promettere utilità. Durante il processo, altre imputazioni, come attentato alla sicurezza dei trasporti e falsità, sono cadute in prescrizione. All’inizio, il caso aveva coinvolto anche nove ulteriori persone, tutte uscite di scena per effetto della prescrizione.

In una dichiarazione rilasciata all’Ansa, Pietro Ciucci ha espresso sorpresa per le accuse, sottolineando che il viadotto non è mai realmente “crollato,” ma ha subito una deformazione del rilevato stradale che conduceva al ponte. Ciucci ha affermato che la struttura era già stata chiusa al traffico in via precauzionale e ha smentito l’accusa di una presunta “inaugurazione in pompa magna.” Ha inoltre negato l’esistenza di premi legati all’apertura anticipata, dichiarando che “non c’è mai stato alcun incentivo di produzione legato all’opera.” Ciucci ha infine minimizzato l’importanza economica del tratto, paragonando i 13 milioni investiti con il complessivo valore delle opere realizzate da Anas nel 2014, che raggiunse i tre miliardi di euro.

Ciucci ha ribadito la sua fiducia nella magistratura e ha dichiarato che, alla prossima udienza, verranno presentate ulteriori prove a sostegno della difesa.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁