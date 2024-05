Arrestato anziano 76enne per tentato omicidio a Misterbianco

Le autorità competenti hanno concluso un’indagine intricata sulla violenta aggressione avvenuta a Misterbianco. Un uomo di 76 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. La vittima, un uomo di 55 anni, è ricoverata ma fuori pericolo. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Matteotti. L’aggressore ha seguito la vittima per poi spararle tre volte, colpendola a braccia e gambe. Dopo l’azione, l’uomo è fuggito, ma le forze dell’ordine sono intervenute prontamente.

Le indagini hanno portato all’arresto dell’aggressore, trovato grazie a una massiccia operazione coordinata dalle autorità locali. L’uomo è stato rintracciato e arrestato senza opporre resistenza. Si è scoperto che l’aggressione potrebbe essere stata motivata da un litigio precedente tra le due parti. L’arrestato è ora detenuto in attesa di processo.

