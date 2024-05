I Carabinieri chiudono un canile abusivo a Montelepre

I Carabinieri della Stazione di Montelepre, congiuntamente al personale del N.A.S. e al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’A.S.P. di Palermo, hanno condotto un’operazione di controllo nelle aree rurali di Montelepre e Giardinello. Durante l’ispezione, hanno scoperto un canile non registrato e privo di autorizzazioni. La struttura, situata nell’agro di Montelepre, era gestita da un’associazione culturale che non disponeva delle licenze necessarie per ospitare animali.

La scoperta ha portato alla chiusura immediata del canile, con il conseguente divieto di accogliere ulteriori cani. Al momento del controllo, erano presenti 22 cani all’interno della struttura. Tutti gli animali sono stati trovati in buone condizioni di salute. Dei 22 cani, 20 saranno restituiti ai rispettivi proprietari, mentre due, non essendo dotati di microchip identificativo, saranno trasferiti in un’altra struttura autorizzata.

I responsabili del canile abusivo sono stati sanzionati con una multa amministrativa superiore ai 2.000 euro. L’intervento delle forze dell’ordine è stato parte di una serie di controlli volti a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione e benessere degli animali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo