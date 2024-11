Droga in garage con consegna a domicilio, arrestati padre e figlio

La Polizia di Stato ha scoperto una serra di marijuana allestita illegalmente all’interno di un’abitazione privata nel quartiere Picanello di Catania. Due uomini, padre e figlio rispettivamente di 48 e 24 anni, sono stati arrestati con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il caso ha avuto inizio quando la squadra Volanti della Questura di Catania ha notato un comportamento sospetto da parte del 48enne, il quale, mentre si trovava a bordo di uno scooter in via Arduino, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’uomo, già noto alle autorità per reati legati alla droga, appariva visibilmente nervoso e continuava a guardare in direzione di una casa vicina, come se cercasse di avvertire qualcuno. Tale atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire l’indagine, tenendo sotto osservazione l’abitazione indicata. Nel frattempo, un giovane è stato visto sporgersi dalla stessa casa per nascondere alcune buste di plastica tra le tegole del tetto, per poi dirigersi verso il terrazzo.

A seguito della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato 2 chilogrammi di marijuana suddivisi in varie buste all’interno dell’abitazione. Ulteriori controlli sul tetto hanno portato al ritrovamento di un altro chilogrammo di sostanza stupefacente nelle buste nascoste dal ragazzo. Le ricerche sono state quindi estese al garage dell’abitazione, dove è stata scoperta una serra con 12 piante di marijuana, munita di impianto di ventilazione, areazione e lampade, a dimostrazione della pianificazione familiare dell’attività illecita.

Inoltre, durante la perquisizione sono stati trovati uno zaino di un noto marchio di food delivery e un centinaio di buste appartenenti a un corriere internazionale. Nonostante i due uomini abbiano dichiarato di non svolgere lavori di consegna, gli agenti ipotizzano che tali strumenti venissero utilizzati per nascondere e trasportare la droga ai clienti.

L’intera quantità di marijuana è stata sequestrata e sarà distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con conseguente perdita economica per i trafficanti. L’arresto dei due uomini è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 24enne l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

