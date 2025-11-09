Danneggia il B&B dell’ex: 39enne fermato dai Carabinieri di Cefalù

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno proceduto all’arresto di un uomo di 39 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minaccia. L’intervento è scaturito in seguito a una chiamata al numero di emergenza 112, durante la quale una donna ha segnalato che il suo ex compagno stava danneggiando i locali di un bed and breakfast di sua proprietà.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo è stato trovato all’interno della struttura mentre, impugnando una mazza da baseball, aveva già distrutto arredi e diversi oggetti presenti. Secondo quanto riferito, l’azione sarebbe stata motivata da intenti intimidatori nei confronti della ex compagna.

La donna, assistita dai militari, avrebbe raccontato di aver subito nel tempo episodi di violenza e minacce, talvolta avvenuti anche in presenza dei figli minori. Avrebbe inoltre riferito che l’uomo la avrebbe minacciata con una pistola detenuta senza autorizzazione.

A seguito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola a pallini priva di tappo rosso, una mazza da baseball, un bilancino di precisione e una piccola quantità di hashish. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Termini Imerese.

Nel corso dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Cefalù, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e l’applicazione del braccialetto elettronico.

👁 Articolo letto 231 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.