Convegno a Milazzo “Partiamo da qui”, riflessioni e prospettive

Il Convegno organizzato dal Movimento Politico “Partiamo da qui” ha rappresentato un momento significativo di confronto e riflessione sulla situazione politica e sociale, tenutosi venerdì scorso nel suggestivo contesto del Palazzo D’Amico di Milazzo. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Midili, ha visto la partecipazione di esponenti chiave del movimento e delle istituzioni locali.

Il Sindaco Pippo Midili ha inaugurato il Convegno con un messaggio di apertura e accoglienza, sottolineando l’importanza del dialogo costruttivo tra le varie componenti della società. La presenza al tavolo dei relatori del Responsabile del Circolo di Milazzo, Felice Nania, dei Consiglieri Rosaria Maira ed Enrico Etna, e del Presidente Ninni Petrella ha evidenziato l’attenzione del Movimento verso le dinamiche locali e le esigenze dei cittadini.

Durante l’incontro, sono emerse chiare linee guida e strategie del Movimento, con un focus particolare sul rinnovamento politico e sull’impegno sociale. Enrico Etna ha sottolineato l’importanza di ripristinare il legame tra politica e cittadini, puntando su tematiche fondamentali quali istruzione, sanità, trasporti e salario.

Il Presidente Ninni Petrella ha fatto il punto sulle attività del Movimento, annunciando l’apertura di nuovi Circoli e la creazione di centri di competenza per affrontare le sfide territoriali in maniera efficace e coordinata. Petrella ha inoltre evidenziato i principi e i valori fondamentali del Movimento, tra cui l’impegno democratico, la moderazione e la propensione per i valori liberali.

L’incontro ha rappresentato anche un’opportunità per il Movimento di esprimere la propria posizione su temi di attualità e di rilievo, come le elezioni Europee, il Ponte sullo Stretto e l’aeroporto di Milazzo. La chiusura dell’evento è stata caratterizzata dagli interventi di Massimo D’Amore del Movimento Uniti, Giovanni Caruso della DC e Pasquale Morabito di Italia Viva, che hanno arricchito il dibattito con prospettive e punti di vista diversi.

In conclusione, il Convegno del Movimento Politico “Partiamo da qui” ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di approfondimento sulle sfide e le opportunità che il territorio offre, confermando l’impegno del Movimento verso il benessere e lo sviluppo della comunità locale.

