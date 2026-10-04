CAS Autostrade siciliane, 36 milioni di lavori su A18 e A20

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha trasmesso alla Regione un piano articolato in 19 interventi per ridurre le criticità lungo le autostrade A18 e A20. Il programma è accompagnato da un cronoprogramma e prevede appalti per complessivi 36,1 milioni di euro. Secondo il direttore generale Calogero Franco Fazio, 13,3 milioni dovrebbero essere spesi entro il 31 dicembre.

Sul piano finanziario, il Cas dispone di 10.667.844,80 euro, mentre 13.552.794,97 euro saranno coperti con fondi propri. Le risorse richieste ammontano a 33.312.649,41 euro. Sullo sfondo restano i 32,5 milioni annunciati dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, il cui trasferimento richiede una rimodulazione delle risorse Poc da parte della Giunta Schifani.

Sono già in corso i lavori sulla segnaletica orizzontale dell’A18, tra Tremestieri e San Gregorio, per 522.942,19 euro, e sull’A20, tra Messina Sud e Buonfornello, per 595.815,77 euro. In fase di consegna figurano interventi sulle barriere di sicurezza, sulla pavimentazione della Messina-Catania e sulle reti di recinzione dell’A20. In avvio anche la fornitura di segnaletica verticale e le verifiche illuminotecniche sulle due autostrade.

Il piano punta a intervenire sulle criticità rilevate dal dirigente del Mit Placido Migliorino, atteso lunedì per un nuovo sopralluogo. Restano intanto operative le misure precauzionali già introdotte nei tratti ritenuti più critici, con limiti di velocità fino a 60 chilometri orari, divieti di sorpasso e parzializzazioni o chiusure delle carreggiate.

Fazio ha spiegato che gli interventi «consentiranno, in particolare, di dare pieno riscontro alle misure individuate dal Consorzio» in attesa delle opere definitive di riqualificazione.

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