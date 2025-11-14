Nebrosport, Galipò e Scibilia al via del Rally del Tirreno-Messina

La scuderia Nebrosport sarà impegnata su due competizioni nel fine settimana del 15 e 16 novembre 2025, suddividendo i propri equipaggi tra la finale di Coppa Italia Rally e il 3° Slalom Città di Favara. Le prove speciali del 22° Rally del Tirreno-Messina vedranno il ritorno in gara di Carmelo Galipò, affiancato da Antonino Marino, a bordo della Skoda Fabia R5 di classe R5-Rally2. Il pilota santangiolese, già vincitore della Coppa Over 55 di nona zona, partecipa alla manifestazione con l’obiettivo di competere per la Coppa Nazionale. «Il team tecnico della Ferrara Motors ha definito l’assetto ideale della vettura», è stato riferito in merito alla preparazione del mezzo, che segna il ritorno di Galipò sulla propria Fabia dopo la recente parentesi con il modello RS.

A rappresentare i colori Nebrosport al Rally del Tirreno sarà anche Salvatore Scibilia, navigato da Giovanni Marino su Alfa Romeo 147 JTD di classe RSD2.0 Plus. Il pilota rientra in gara dopo la partecipazione al Rally dei Nebrodi, conclusa al 47° posto assoluto, al 15° di gruppo e al primo di classe. La presenza alla competizione messinese costituisce un’ulteriore occasione per consolidare il percorso sportivo maturato nelle ultime prove.

Parallelamente alla gara rallystica, Nebrosport sarà presente al 3° Slalom Città di Favara con Biagio Meli, alla guida di una Fiat Uno Turbo di classe S7 nel gruppo Speciale. Meli arriva all’appuntamento dopo il risultato ottenuto allo Slalom di Caltanissetta, dove ha chiuso al primo posto di classe, al secondo di gruppo e all’undicesimo assoluto, mantenendo aperte le prospettive in vista degli obiettivi stagionali. – Foto di Fabio Marchello.

👁 Articolo letto 132 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.