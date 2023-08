Finanziamenti per il Palasport di San Giorgio e l’Auditorium di Gioiosa

Fondi ministeriali permettono a Gioiosa Marea di migliorare le infrastrutture culturali e sportive.

Gioiosa Marea ottiene finanziamenti per la progettazione del Palasport di San Giorgio e dell’Auditorium Comunale, potenziando così le strutture per la crescita culturale e sociale. Il sindaco sottolinea l’importanza di tali opere per il progresso della comunità gioiosana.

L’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea ha ottenuto importanti finanziamenti dal Dipartimento per le Opere Pubbliche del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per due progettazioni chiave. Il Palazzetto dello Sport di San Giorgio riceverà 100mila euro per lavori di riqualificazione interna ed esterna, mentre l’auditorium comunale otterrà 95mila euro per la messa in sicurezza di alcune parti strutturali e il completamento di una sezione in fase di restauro.

Il sindaco Giusi La Galia esprime gratitudine per questi fondi, poiché accelereranno notevolmente i lavori sulle importanti strutture comunali. Il Palasport di San Giorgio e l’auditorium sono considerati opere fondamentali per il progresso sociale e culturale della comunità di Gioiosa Marea, e il finanziamento contribuirà a migliorarne l’efficienza e la funzionalità.

Parallelamente, presso l’auditorium comunale “Franco Borà”, sono in corso i lavori di efficientamento energetico. Il progetto prevede la sostituzione della pompa di calore e il miglioramento del sistema di riscaldamento e climatizzazione. Questi interventi sono stati finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con un importo di 257mila euro lo scorso febbraio. L’obiettivo è trasformare questa struttura in un polo culturale versatile e accogliente, in grado di ospitare eventi di alta qualità e di grande richiamo per l’intera comunità.

