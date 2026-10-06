Mense scolastiche, Messina Social City ritira il bando

A Messina torna al centro dell’attenzione la gestione della refezione scolastica. Messina Social City ha annullato in autotutela la procedura aperta per l’affidamento del servizio nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027, disponendo contestualmente una proroga tecnica alla Vivenda Spa per assicurare la continuità del servizio.

I provvedimenti, le determine numero 230 e 231, sono stati firmati il 29 settembre dal direttore generale Giuseppe Arpi. La gara, avviata ad agosto e gestita attraverso Atm Spa, è stata fermata dopo una fase istruttoria seguita alle osservazioni formulate da operatori economici del settore sui requisiti previsti dalla procedura.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Alessandro Russo, che ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio, e allo stesso direttore generale Arpi.

Russo chiede di conoscere nel dettaglio le motivazioni dell’annullamento e gli eventuali effetti sulla regolare erogazione dei pasti durante l’anno scolastico già avviato. Al centro dell’interrogazione anche i tempi necessari per una nuova gara e la posizione di Messina Social City quale stazione appaltante.

Il consigliere evidenzia infatti che la società risulterebbe ancora priva della qualificazione Anac necessaria per gestire autonomamente procedure di questa tipologia, circostanza che avrebbe determinato il ricorso ad altre partecipate comunali.

La proroga a Vivenda consente intanto di proseguire il servizio nelle scuole in attesa della definizione della nuova procedura.

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