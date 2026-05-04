Liste d’attesa e Pnrr, le prime mosse del neoassessore alla Sanità Caruso

In Sicilia prende forma il passaggio di consegne alla guida dell’assessorato regionale alla Salute, affidato al coordinatore di Forza Italia Marcello Caruso. In vista del giuramento previsto a Palazzo dei Normanni, il neoassessore ha delineato le priorità che caratterizzeranno l’avvio del mandato.

Tra gli obiettivi indicati emerge la riduzione delle liste d’attesa, ritenuta una delle principali criticità del sistema sanitario regionale. Il tema si intreccia con la gestione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresenta un ulteriore ambito di intervento da affrontare in tempi rapidi.

Caruso ha inoltre sottolineato l’intenzione di avviare un confronto diretto con i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e delle strutture ospedaliere, con l’obiettivo di acquisire un quadro completo delle problematiche operative. «Voglio ascoltare tutti i direttori generali di Asp e ospedali, per capire come affrontare le principali criticità», ha dichiarato.

La nomina è maturata al termine di un riassetto interno alla maggioranza di centrodestra, che ha portato all’avvicendamento con Daniela Faraoni. Il confronto politico ha visto anche il coinvolgimento di altre forze della coalizione, tra cui Fratelli d’Italia, che ha infine rinunciato a rivendicare l’incarico, mantenendo però altre posizioni nell’esecutivo.

«Si tratta di una delega tanto complessa quanto stimolante», ha affermato Caruso, evidenziando come il proprio operato sarà rivolto prioritariamente ai cittadini, «che si aspettano la massima efficienza dal sistema sanitario per migliorare la qualità della vita».

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