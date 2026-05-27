Bonus lavastoviglie in Sicilia, pubblicata la graduatoria

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa al bonus destinato all’acquisto di lavastoviglie, misura introdotta per incentivare un utilizzo più efficiente delle risorse idriche sul territorio regionale.

Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti ha reso disponibili gli elenchi dei cittadini ammessi al contributo economico previsto dal bando. L’iniziativa riconosce un sostegno a fondo perduto fino a 200 euro ai residenti in Sicilia che hanno acquistato una lavastoviglie nel periodo compreso tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025.

Il programma era stato avviato lo scorso giugno nell’ambito delle azioni regionali legate alla gestione della crisi idrica e alla promozione di comportamenti orientati al risparmio dell’acqua. Per l’intervento è stata stanziata una disponibilità complessiva pari a 196 mila euro.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione regionale, al termine dell’istruttoria la commissione incaricata ha approvato l’elenco definitivo dei beneficiari. Le domande accolte sono risultate 918, mentre altre 199 richieste non hanno superato la verifica dei requisiti previsti dal bando e sono state dichiarate non ammissibili. Per ciascun caso di esclusione sono state indicate le relative motivazioni.

La Regione ha inoltre comunicato che sono state avviate le verifiche sulle dichiarazioni presentate e sulla documentazione allegata alle richieste. Conclusi gli accertamenti previsti, e compatibilmente con i tempi tecnici dell’istruttoria, l’erogazione dei contributi è prevista entro il mese di settembre.

Le graduatorie complete sono consultabili attraverso il portale dedicato della Regione Siciliana.

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