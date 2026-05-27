Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026, svelate le prime date
Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra annuncia le prime anticipazioni dell’edizione 2026, intitolata “Accarezzare Eternità”, confermando un calendario che dal 12 luglio al 18 settembre proporrà oltre quaranta appuntamenti nei principali siti monumentali della Sicilia. Dopo le circa 70 mila presenze registrate nell’edizione precedente, la manifestazione torna a intrecciare musica, teatro e valorizzazione del patrimonio storico.
L’apertura è fissata per il 12 luglio al Teatro Greco di Monte Jato con “LU SCRUSCIU DI L’ANIMA: Una Culla tra le Pietre”, progetto che unisce linguaggi artistici e memoria collettiva nel ricordo di Giuseppe Di Matteo, a trent’anni dalla sua uccisione.
Al centro della programmazione operistica figura Nabucco di Giuseppe Verdi, unica opera lirica prevista nelle tre principali cavee siciliane. La nuova produzione del Festival, con la regia di Salvo Dolce, debutterà il 18 luglio al Teatro Greco di Siracusa, per proseguire il 4 agosto al Teatro Greco di Tindari e concludersi il 7 agosto al Teatro Antico di Taormina. In scena un cast internazionale con il debutto di Elena Mosuc nel ruolo di Abigaille e Badral Chuluumbaatar in quello di Nabucco.
Tra le novità figura anche “Requiem di Mozart: L’Opera del Fuoco”, prima esecuzione assoluta in Sicilia del progetto che combina musica, danza e scenografie con elementi di fuoco, previsto a Catania, al Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, al Teatro dell’Efebo di Agrigento e al Tempio di Hera di Selinunte.
Spazio anche alle colonne sonore con il concerto dedicato a Ennio Morricone il 19 agosto a Taormina, in occasione dei sessant’anni de Il Buono, il Brutto, il Cattivo e dei quarant’anni di The Mission. In programma inoltre il tour sinfonico dedicato ad Hans Zimmer e il debutto di “Elements of Light”, progetto ispirato alle composizioni di Ludovico Einaudi.
Il cartellone comprende anche “L’Alba dentro l’Eterno”, omaggio a Franco Battiato per gli ottant’anni dalla nascita, con tappe a Morgantina, Palazzolo Acreide, Maletto, Agrigento, Mazara del Vallo e Selinunte. Completano il programma Rita Botto con “Stranizza d’Amuri” e “La Voce del Silenzio”, con la partecipazione di Lorenzo Licitra.
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