Carini, incendio nella sede Sicily by Car: oltre venti auto coinvolte

Notte di interventi a Villagrazia di Carini, dove un incendio ha colpito la sede di Sicily by Car, società riconducibile all’imprenditore Tommaso Dragotto, provocando danni a numerosi veicoli presenti nell’area.

L’allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte presso la struttura collocata nel tratto di collegamento tra la strada statale 113 e via dei Pioppi. In base alle prime ricostruzioni, le fiamme hanno raggiunto oltre venti automobili custodite nel piazzale, mentre almeno dieci mezzi sarebbero stati completamente distrutti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno operato per contenere il rogo, spegnere i focolai e mettere in sicurezza l’intera area interessata. L’incendio ha coinvolto uno showroom di recente apertura, inaugurato lo scorso 7 maggio.

Gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri, impegnati a definire le cause dell’episodio e a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Tra le piste investigative prese in considerazione figura anche quella di un’origine dolosa.

Qualora questa ipotesi trovasse conferma, si tratterebbe del secondo episodio che coinvolge attività legate a Dragotto nell’arco di circa due mesi. Il precedente risale al 21 marzo, quando il deposito di via San Lorenzo era stato teatro di un grave fatto con l’esplosione di diversi colpi di kalashnikov da parte di ignoti.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «Quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini suscita preoccupazione. Esprimo la mia vicinanza al fondatore dell’azienda Tommaso Dragotto e ai lavoratori». Schifani ha inoltre espresso fiducia nell’attività delle forze dell’ordine e la solidarietà del governo regionale alla società e ai dipendenti.

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