Messina ospita il Seminario Internazionale di Shorinji Kempo

Dopo la pandemia, un segnale positivo di reciprocità e collaborazione nel mondo dello sport arriva da Messina, con la ripresa delle attività dell’IKA (International Kempo Association). Si terrà un Seminario Internazionale di Shorinji Kempo presso l’Accademia Seidō Kenpō Ryū, evento patrocinato dal Comune e con la partecipazione di una rappresentanza comunale.

Il seminario, in programma il 24 e 25 giugno, avrà come tema “Seido Ryu Kenpo and IKA For a better World”. Le giornate saranno caratterizzate da performance, dimostrazioni, tecniche, massaggi, studio e un grande gala. Questo evento rappresenta un anello di congiunzione tra gli argomenti trattati negli anni e promuove la collaborazione e l’aiuto reciproco.

Il 25 giugno, Antonio Romeo, fondatore del Seidō Kenpō Ryū e dell’Accademia Seidō Kenpō Ryū (ASKR), rappresentante internazionale per l’Italia presso l’IKA, invita tutta l’Accademia e il Dojo Messina all’esperienza marziale denominata “BUDŌ PER UN MONDO MIGLIORE”. L’evento si svolgerà presso il Capo Peloro Resort dalle 19:00 alle 20:00 e vedrà la partecipazione di diverse discipline marziali, ognuna con il proprio tempo a disposizione.

L’iniziativa mira a vivere un momento di disciplina, socializzazione, scambio culturale e principi filosofici. L’obiettivo è creare uno spazio in cui i partecipanti possano incontrare nuovi amici e dedicare del tempo prezioso a un momento unificante e motivante, al di fuori dei circuiti federativi e associativi. Questo incontro concluderà l’evento messinese, offrendo un’opportunità di studio e approfondimento del Kempo Internazionale.

