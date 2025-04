ASP Trapani rinnova tecnologia ospedaliera con nuove TAC

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato un programma di rinnovamento tecnologico per le strutture ospedaliere del territorio provinciale, tramite l’Unità Operativa Complessa Provveditorato e il servizio di Ingegneria clinica. Le acquisizioni, finanziate con risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.), da fondi aziendali e regionali, includono cinque tomografie computerizzate (TAC) e due risonanze magnetiche di ultima generazione, alcune delle quali già operative, altre in fase di installazione.

Presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani è stata installata una TAC Philips modello Incisive Ct Plus a 128 slice, attualmente in fase di collaudo, destinata alla sostituzione di un’apparecchiatura obsoleta. Sempre nello stesso presidio è prevista l’installazione di una seconda TAC, anch’essa sostitutiva, ancora non installata.

All’interno del Presidio Ospedaliero di Marsala è in corso l’installazione di una TAC GE Healthcare modello Revolution Ct Es a 256 slice, caratterizzata da un’elevata risoluzione e da tempi di scansione ridotti. È inoltre prevista l’implementazione di una TAC Philips di nuova acquisizione e l’installazione di una risonanza magnetica finanziata con risorse aziendali, destinata a rimpiazzare una macchina obsoleta.

Nel presidio di Castelvetrano è stata acquistata una TAC Philips Incisive Ct Plus a 128 slice, anch’essa destinata alla sostituzione per obsolescenza, il cui montaggio deve ancora avvenire.

Infine, presso l’ospedale di Mazara del Vallo, è prevista l’installazione di una risonanza magnetica, sempre acquistata con fondi aziendali, che servirà a implementare un nuovo servizio specialistico non precedentemente presente nella struttura.

