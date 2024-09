Antonio De Luca: “Liste d’attesa? Basta parole ci vogliono i fatti”

Il Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana ha lanciato una nuova critica contro il governo regionale riguardo la gestione delle liste d’attesa sanitarie. Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars, ha chiesto che vengano abbattute con azioni concrete e non solo a parole. In una dichiarazione, De Luca ha evidenziato la frustrazione dei cittadini siciliani, delusi dalle promesse non mantenute dall’amministrazione regionale. “A gennaio, secondo il presidente Schifani, le liste erano quasi azzerate, ma i fatti dimostrano il contrario, e i siciliani sono stanchi delle chiacchiere”, ha affermato il deputato.

De Luca ha inoltre commentato le recenti dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Giovanna Volo, secondo la quale il governo regionale starebbe riducendo le liste d’attesa. Tuttavia, il capogruppo pentastellato ha contestato queste affermazioni, citando dati che dimostrerebbero una realtà ben diversa. In particolare, ha menzionato la denuncia di Federconsumatori, che ha riportato tempi di attesa di oltre 600 giorni per una visita endocrinologica a Tortorici e più di 500 giorni per un’ecografia addominale a Milazzo. “Questi sono solo alcuni esempi”, ha sottolineato De Luca, evidenziando come questa situazione costringa molti siciliani a pagare privatamente per ricevere cure o, in alternativa, a rinunciare completamente a farsi curare, con gravi conseguenze sulla prevenzione.

In chiusura, De Luca ha espresso preoccupazione per il futuro, ricordando che la riduzione delle liste d’attesa era stata indicata come uno degli obiettivi principali del programma di governo di Schifani. “Se questo è uno dei capisaldi, possiamo immaginare cosa succederà con gli altri obiettivi, pur importanti”, ha concluso.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo