Salvato paziente considerato inoperabile, eccellenza a Palermo

Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha portato a termine con successo un intervento chirurgico di estrema complessità, salvando la vita di un paziente proveniente da fuori regione. Il caso, considerato non operabile da numerosi centri specialistici italiani, è stato affrontato con un approccio multidisciplinare, che ha coinvolto chirurghi, oncologi, anestesisti, radiologi e personale sanitario.

L’importanza del risultato è stata sottolineata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto: “Desidero esprimere il mio più sincero plauso all’équipe multidisciplinare del Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo, che ha portato a termine con successo un intervento di straordinaria complessità, salvando la vita di un paziente proveniente da fuori regione, considerato non operabile da numerosi centri specialistici italiani”.

Schifani ha definito l’operazione un simbolo dell’eccellenza sanitaria siciliana, evidenziando il ruolo strategico del Policlinico a livello nazionale: “Il Policlinico di Palermo dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento nazionale, capace di affrontare con successo le sfide più complesse grazie all’impiego di tecnologie avanzate e alla dedizione instancabile del personale”.

Il presidente ha inoltre ringraziato i professionisti coinvolti, sottolineando il valore umano e professionale del loro impegno: “Ringrazio di cuore i professionisti coinvolti per la loro passione e il loro impegno, che si traducono quotidianamente in speranza e salute per chi ne ha bisogno. Continueremo a lavorare per rafforzare queste eccellenze, affinché nessuno debba più cercare altrove risposte che la Sicilia può e deve offrire con competenza e umanità”.

