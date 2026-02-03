Emergenza ciclone Harry, Salvini: “I soldi del ponte non si toccano”

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha effettuato un sopralluogo nelle aree del Messinese colpite dal ciclone Harry, con particolare attenzione alla fascia jonica. Al centro degli incontri, l’entità dei danni e la tempistica degli interventi. Salvini ha dichiarato che le risorse economiche necessarie non rappresentano l’ostacolo principale, indicando invece nelle procedure amministrative il nodo da sciogliere: «I danni sono ingentissimi. I soldi, però, non sono un problema. Il vero problema sono le procedure, che vanno accelerate il più possibile».

Il ministro ha chiarito la posizione del Governo dopo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che aveva ipotizzato l’utilizzo di fondi regionali destinati al Ponte sullo Stretto. Ipotesi successivamente esclusa dallo stesso Tajani. Salvini ha riferito di aver ottenuto rassicurazioni dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, precisando che gli aiuti non incideranno su investimenti programmati in Sicilia e Calabria: «Non possiamo aiutare i siciliani togliendo soldi ai siciliani». Ha aggiunto di aver avviato un confronto con i presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Renato Schifani, oltre a raccogliere le istanze dei sindaci.

Sul fronte del Ponte sullo Stretto, Salvini ha indicato il 2026 come possibile anno di avvio, in attesa dei passaggi presso la Corte dei conti. La posizione di Forza Italia è stata ribadita dalla sottosegretaria Matilde Siracusano, che ha escluso qualsiasi definanziamento dell’opera, definendola strategica per il Mezzogiorno.

Dalle opposizioni, Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una mozione parlamentare. Il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ha chiesto di destinare parte delle risorse del Ponte al ristoro dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica nelle regioni interessate.

