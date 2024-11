Messina, commemorazione a Pace per i caduti della Grande Guerra

Si è svolta ieri a Pace, alla presenza del vicesindaco di Messina Salvatore Mondello e di altre autorità religiose, civili e militari, la cerimonia di commemorazione per i caduti in guerra, con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai caduti. L’evento è stato organizzato dall’Associazione culturale “Nuovi Orizzonti”, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aniomrid, e coordinato dalla vicepresidente nazionale Aniomrid Silvana Paratore. Quest’ultima ha sottolineato il valore del ricordo per evitare gli errori del passato: “Bisogna ricordare ciò che è stato guardando al futuro… L’amore per la Patria non deve trasformarsi in un nazionalismo chiuso e ostile agli altri come avvenne in passato e come purtroppo avviene ancora oggi in alcuni paesi insanguinati da conflitti e guerre.”

L’evento è iniziato con una messa celebrata da padre Francesco Venuti nella chiesa di Maria S.S. delle Grazie, seguita da un corteo verso il Monumento ai caduti, situato sul lungomare di Pace. Durante la cerimonia, Domenico Carbone, presidente dell’associazione promotrice, ha ringraziato la comunità locale per il sostegno nel mantenere viva la memoria di chi ha partecipato ai conflitti. Il vicesindaco Mondello ha voluto elogiare questa iniziativa di cui è stato testimone negli anni, sottolineando l’importanza di insegnare la storia della Grande Guerra come memoria collettiva.

La cerimonia ha incluso vari momenti significativi, tra cui la lettura dei nomi dei caduti da parte della prof.ssa Domenica Scimone, accompagnata dalle note del “Silenzio d’ordinanza” eseguito dal trombettiere Giuseppe Cama.

La benedizione della corona d’alloro, deposta successivamente al Monumento, è stata impartita da padre Venuti.

Il vicepresidente della VI Municipalità, Giovanni Donato, ha offerto la corona e ha distribuito bandierine tricolori ai bambini presenti, che le hanno sventolate durante l’alzabandiera, donata dalla famiglia di Giovanni Bruno e issata dalla Guardia Costiera volontaria di Messina.

Tra i partecipanti, oltre a numerosi cittadini, erano presenti rappresentanti della Marina Militare, della Guardia Costiera e di varie associazioni patriottiche locali.

