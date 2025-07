Chirurgia endoscopica Toraco-addominale all’Ospedale di Marsala

All’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è stata inaugurata la nuova Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia endoscopica Toraco-addominale, voluta dalla Direzione strategica dell’ASP di Trapani. Diretta dal dottor Paolo Passariello, la struttura si avvale di strumenti di ultima generazione e di sistemi di Intelligenza Artificiale per individuare tempestivamente eventuali lesioni tumorali del colon. Il reparto include anche un servizio avanzato di endoscopia operativa, dedicato a interventi mini-invasivi sulle vie biliari e sul pancreas.

Per la prima volta sul territorio di Marsala è stato attivato un programma di screening per il tumore del colon-retto, fino a oggi non disponibile nella zona. “Si tratta di un progresso fondamentale – ha dichiarato il commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti – perché offre un’accessibilità maggiore alle tecnologie più evolute e consente diagnosi precoci e percorsi terapeutici rapidi per un’ampia parte della popolazione”.

Tra gli obiettivi della nuova UOSD figurano l’attivazione locale dello screening colon-rettale, la riduzione delle liste d’attesa e un miglioramento dell’accesso alle cure specialistiche senza spostamenti. L’intento è potenziare l’assistenza territoriale, rendendola più efficiente e vicina ai cittadini. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di trasformazione del presidio di Marsala in un centro di eccellenza, affidato alla direzione di Francesca Intorcia, che punta a integrare competenze professionali e innovazione tecnologica per elevare la qualità dei servizi sanitari.

👁 Articolo letto 156 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.