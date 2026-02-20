Asp Siracusa, nuovi primari per le Pediatrie di Lentini e Avola/Noto

L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha concluso le procedure di selezione per la copertura degli incarichi direttivi e il rafforzamento degli organici nei reparti di Pediatria degli ospedali di Avola e Lentini, con la nomina dei nuovi responsabili e l’inserimento di ulteriori professionisti sanitari.

All’ospedale di Lentini, al termine del percorso concorsuale, è stata designata direttore della Pediatria Tiziana Sciacca, proveniente dall’Azienda ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania. La dirigente ha già sottoscritto il contratto e assumerà l’incarico il 2 marzo.

Per la Pediatria del presidio ospedaliero Avola/Noto è stato invece nominato Gian Luca Trobia, anch’egli proveniente dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Il nuovo direttore ha firmato il contratto e inizierà l’attività il 9 marzo.

Parallelamente, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Di Maria sono stati inseriti cinque medici: un pediatra con incarico libero-professionale, uno con contratto a tempo determinato e tre medici in formazione specialistica. La scorsa settimana sono stati inoltre deliberati altri sette incarichi libero-professionali destinati a professionisti in specializzazione.

L’Unità operativa Risorse Umane prosegue l’attività di reclutamento con l’obiettivo di coprire i posti ancora vacanti nel presidio di Avola e supportare il nuovo direttore nella definizione dell’équipe. Nell’ambito dell’area materno-infantile è stata inoltre perfezionata l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico di Neonatologia destinato all’Unità di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Il programma di selezione proseguirà nei prossimi giorni con le prove orali per la direzione della Pediatria dell’ospedale di Siracusa, mentre a fine marzo è previsto il colloquio per l’incarico di direzione del reparto di Ginecologia e Ostetricia del presidio Avola/Noto.

Lo rende noto il commissario straordinario Chiara Serpieri, evidenziando l’impegno della Direzione strategica e del settore Risorse Umane nel rafforzamento degli organici per assicurare la continuità dei servizi assistenziali. – Nella foto Gian Luca Trobia e Tiziana Sciacca.

👁 Articolo letto 116 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.