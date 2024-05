Runfola-Raccuia aprono le danze alla Targa Florio

La 108ª edizione della storica Targa Florio ha preso il via oggi dal cuore di Palermo, segnando il terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco). Alle 15.00, l’equipaggio Runfola-Raccuia ha dato il via alla competizione lasciando il centro città per affrontare le tre prove in programma nel pomeriggio. La Power Stage “La Generosa” sarà trasmessa in diretta su ACI Sport TV e su raiplay.it, offrendo agli appassionati l’emozione dell’evento in tempo reale.

La cerimonia di partenza è stata caratterizzata da solennità, con le vetture del CIAR Sparco che hanno sfilato davanti al Parlamento prima di affrontare le prime tre prove del giorno. La PS1 “Targa” lunga 10 km, la PS2 “Scillato” di 11,16 km e la Power Stage “La Generosa” di 2,25 km hanno dato il via alla gara, con quest’ultima che assegnerà punti con coefficiente maggiorato per il CIAR Sparco. Marco Runfola, pilota locale, ha avuto l’onore di aprire la competizione seguito da altri 11 equipaggi prima del leader del campionato, Basso-Granai.

La prova spettacolo “La Generosa”, attraversando il comune di Polizzi Generosa, sarà trasmessa integralmente su ACI Sport TV e su raiplay.it dalle 18.04, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente. Durante le qualifiche, l’equipaggio Scattolon-Zanni su Citroen C3 ha ottenuto il miglior tempo in 1’30.224, ma ora la competizione si fa più intensa con tutti i partecipanti che puntano alla vittoria.

