A Lipari con Hashish e Cocaina nel marsupio, arrestato 27enne

Un giovane di 27 anni, residente a Lipari e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio svolte dai militari. Durante un servizio ordinario, i Carabinieri hanno fermato il giovane, il cui comportamento, caratterizzato da evidente agitazione e insofferenza, ha attirato l’attenzione degli operanti, inducendoli a procedere con una perquisizione personale.

Nel corso degli accertamenti, all’interno del marsupio che il 27enne portava con sé, i militari hanno rinvenuto oltre 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello da potatura. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle procedure previste, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

Le sostanze stupefacenti sequestrate saranno trasmesse ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina, che provvederanno a effettuare le analisi di laboratorio necessarie per la classificazione e la quantificazione dei principi attivi.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte quotidianamente dai Carabinieri sul territorio delle isole Eolie.

