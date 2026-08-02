Accoltellamento al Ringo, fratello ferisce il congiunto dopo una lite

Un violento episodio si è verificato nella serata di ieri sul lungomare del Ringo, a Messina, dove una discussione tra due fratelli è degenerata fino a trasformarsi in un accoltellamento. L’alterco è avvenuto intorno alle 19 nell’area della passeggiata, adiacente alla spiaggia recentemente riqualificata dall’amministrazione comunale e divenuta uno dei luoghi più frequentati della città, sia dai residenti sia da numerosi visitatori stranieri.

Secondo una prima ricostruzione, i due uomini avrebbero iniziato a discutere davanti ai numerosi bagnanti presenti sul litorale, intenti a trascorrere le ultime ore della giornata al mare. Nel corso del confronto, la situazione è rapidamente precipitata quando uno dei fratelli avrebbe estratto un coltello, colpendo l’altro e provocandogli una ferita.

Immediata la richiesta di intervento al numero unico di emergenza, che ha portato sul posto i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato all’aggressione.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. L’altro fratello è stato invece accompagnato in caserma, dove è stato ascoltato dagli investigatori.

La posizione dell’uomo è attualmente al vaglio dei carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno. Le indagini sono in corso per definire l’esatta successione dei fatti e accertare eventuali responsabilità penali connesse all’episodio.

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