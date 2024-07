34enne aggredisce moglie e suocera in presenza dei figli minori

Un uomo di 34 anni con precedenti penali è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia con l’accusa di tentata estorsione ai danni della moglie e della suocera. L’episodio si è verificato pochi giorni fa, quando i militari sono intervenuti presso l’abitazione delle vittime in risposta a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.

All’arrivo dei Carabinieri, il 34enne è stato colto in flagrante mentre aggrediva la moglie e la suocera in presenza dei figli minori, cercando di estorcere loro del denaro. Le sue richieste, accompagnate da minacce di conseguenze più gravi, avevano l’obiettivo di ottenere fondi presumibilmente per l’acquisto di alcolici.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare l’aggressore, che è stato successivamente portato in caserma dove è stato formalizzato l’arresto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato poi sottoposto al giudizio del Tribunale di Messina.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per il 34enne, vietandogli qualsiasi contatto con le vittime. Questa decisione mira a proteggere la moglie e la suocera da ulteriori episodi di violenza e a garantire la sicurezza dei figli minori, presenti durante l’aggressione.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze più gravi per le vittime, sottolineando ancora una volta l’importanza delle segnalazioni tempestive alle autorità competenti in situazioni di emergenza domestica.

Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurarsi che la misura cautelare venga rispettata e per fornire supporto alle vittime. Questo episodio evidenzia la necessità di intervenire con fermezza contro la violenza domestica e di garantire protezione a coloro che ne sono vittime, specialmente in presenza di minori.

