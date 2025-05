Galipò e Marino protagonisti nella 109ª Targa Florio 2025

La Scuderia Nebrosport ha affrontato con spirito combattivo la 109esima edizione della Targa Florio, un weekend caratterizzato da alti e bassi. Carmelo Galipò, insieme al navigatore Antonino Marino, ha preso parte all’evento al volante della sua Skoda Fabia R5. Tuttavia, le condizioni meteo instabili e una scelta inadeguata di pneumatici hanno compromesso la prestazione dell’equipaggio sin dalle prime battute.

Durante la prima tappa del venerdì, le strade bagnate e scivolose hanno messo a dura prova la guida, con un testacoda in un tornante che ha fatto perdere secondi preziosi. L’equipaggio ha scelto mescole non adatte per il fondo stradale, subendo una penalizzazione che ha influito sul cronometraggio. Nonostante questo, nella seconda tappa del sabato, partendo dalla 21esima posizione assoluta, Galipò ha adottato una strategia prudente, evitando errori e concentrandosi su una condotta di gara che gli ha permesso di conquistare punti utili per il campionato.

Il risultato finale, sebbene deludente per le aspettative iniziali, ha comunque portato a un buon piazzamento: terzo posto nella categoria Over 55 e quinto nella classe R5. Questi punti sono importanti per la classifica del campionato. Galipò e Nebrosport guardano ora al Rally dei Nebrodi di fine maggio, dove l’obiettivo sarà di lottare per le posizioni di vertice.

