Travolto da un’auto, perde la vita un turista tedesco ad Alcamo Marina 

Un turista tedesco di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato investito ad Alcamo Marina. La vittima, Mathias Krolop, residente a Rangstorf, in Germania, era stata travolta nel pomeriggio di ieri da una Fiat Panda mentre si trovava nella località balneare trapanese.

Le condizioni dell’uomo erano apparse subito molto gravi. Sul posto era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo aveva trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Qui era stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle lesioni riportate nell’impatto.

Nonostante i tentativi dei sanitari di stabilizzarne i parametri vitali, Krolop è deceduto alcune ore dopo l’arrivo in ospedale. Le ferite, giudicate sin da subito incompatibili con la sopravvivenza, non hanno lasciato margini di miglioramento.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che dovranno chiarire le circostanze in cui si è verificato l’investimento. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del sinistro.

👁 Articolo letto 492 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.