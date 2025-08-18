Husky lanciato da un cavalcavia a Palermo, la taglia di 1000 euro

Un husky femmina di nove mesi è stato lanciato da un cavalcavia in via Olio di Lino, tra Altofonte e la Molara, lungo la strada che collega Palermo a Sciacca. L’episodio è avvenuto a Ferragosto. L’animale è precipitato per circa venti metri, sopravvivendo all’impatto. A prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori della Protezione civile comunale, impegnati in attività antincendio nella zona. Successivamente il cane è stato trasferito al canile municipale, dove ha ricevuto le cure dei veterinari.

Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa), che ha definito l’atto «compiuto da una persona malvagia». L’organizzazione ha reso noto di aver istituito una ricompensa di mille euro destinata a chi fornirà elementi utili all’identificazione del responsabile, precisando che la segnalazione dovrà avvenire attraverso una denuncia formale alle forze dell’ordine. «La ricompensa – ha dichiarato l’Aidaa – sarà riconosciuta a chi consentirà di individuare e far condannare in via definitiva il colpevole».

Il Comune di Palermo ha fatto sapere che l’animale si trova ora in salvo. Le indagini sull’accaduto sono in corso per chiarire le circostanze e risalire all’autore del gesto.

