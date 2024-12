Cultura e inclusione sociale, a Brolo prende vita la Scuola di Teatro MITA

Il Comune di Brolo inaugura un nuovo progetto culturale destinato a coinvolgere la comunità locale. Il 28 dicembre, alle ore 17:00, presso la sala “Rita Atria”, sarà presentata la Scuola di Teatro MITA (Movimento Inclusivo per il Teatro e l’Arte), iniziativa promossa dall’Associazione CONFINSERIMENTO e sostenuta dall’amministrazione comunale, che ha concesso uno spazio dedicato.

La scuola mira a promuovere inclusione sociale e cultura attraverso il teatro, proponendo corsi pensati per giovani e adulti con l’intento di sviluppare la creatività individuale e migliorare le abilità comunicative.

Il progetto MITA si rivolge a famiglie, genitori, bambini e ragazzi, con incontri settimanali che inizieranno l’8 gennaio. La didattica sarà affidata a professionisti del settore, come Piero Di Maria, regista e autore, Marco Vito, cantante e formatore, e Laura Sapienza, presidente dell’Associazione CONFINSERIMENTO.

“Il teatro è uno strumento potente per unire le persone e sviluppare la creatività,” ha affermato Piero Di Maria, evidenziando il valore inclusivo e formativo della scuola.

Tra gli eventi previsti, a fine gennaio gli allievi debutteranno con lo spettacolo Anna Frank: Il Coraggio di Sognare, scritto da Di Maria, già rappresentato in diverse località della provincia. Questo appuntamento offrirà un’occasione di riflessione su tematiche universali, come il coraggio e la speranza. “La storia di Anna Frank tocca corde profonde e universali,” ha sottolineato Laura Sapienza.

L’iniziativa è sostenuta con entusiasmo dal Vice Sindaco Carmelo Ziino e dall’assessore Cono Condipodero, che ha dichiarato: “Credo molto in questo progetto dedicato alle famiglie: vogliamo coinvolgere in primis la scuola, genitori e figli, non solo come spettatori, ma anche come protagonisti.”

Il Vice Sindaco Carmelo Ziino ha aggiunto: “La cultura è il cuore di ogni comunità, e il teatro è uno strumento prezioso per educare, emozionare e unire.”

La Scuola di Teatro MITA rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo del teatro in modo accessibile e coinvolgente. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero WhatsApp 350 070 5574 o l’indirizzo e-mail confinserimento@gmail.com.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁