Bimbo di 10 anni si smarrisce a Catania, lo ritrova la Polizia di Stato

Un bambino di dieci anni si è smarrito durante una vacanza natalizia a Catania, ma è stato rapidamente ritrovato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Natale, in piazza Stesicoro, quando una coppia di turisti polacchi, disperata, ha denunciato agli agenti la scomparsa del figlio.

La Squadra Volanti della Questura, impegnata nei controlli del territorio intensificati per le festività, ha subito avviato le ricerche, richiedendo una foto del minore e diffondendola a tutti gli equipaggi tramite la sala operativa. Gli agenti hanno setacciato accuratamente le strade circostanti.

Dopo circa mezz’ora, a circa 600 metri dal punto della scomparsa, un negoziante ha notato il bambino vagare spaesato, in lacrime e sotto la pioggia. Segnalato alle autorità, il piccolo è stato raggiunto da una pattuglia. Gli agenti, per tranquillizzarlo, gli hanno fatto indossare il loro giubbotto e l’hanno portato in Questura, dove è stato accolto con dolci.

I genitori, arrivati poco dopo, hanno potuto riabbracciare il figlio. Prima di lasciare gli uffici, il bambino ha chiesto di scattare una foto con gli agenti e di sedersi al volante dell’auto di servizio, un desiderio prontamente esaudito.

L’intervento rapido è stato determinante, grazie alla segnalazione immediata dei genitori e alla collaborazione del negoziante. Questo episodio sottolinea l’importanza di agire tempestivamente in situazioni simili, per garantire un esito positivo.

